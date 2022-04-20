20 Nis 2022 14:14
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İran Cumhurbaşkanı Bölge Ülkeleriyle Ticari İlişkilerin Artması Doğrulusunda Yardımcısına Yeni Bir Görev Verdi

İran Cumhurbaşkanı Bölge Ülkeleriyle Ticari İlişkilerin Artması Doğrulusunda Yardımcısına Yeni Bir Görev Verdi

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı bugün Bakanlar Kurulunda bölge ülkeleriyle ticari fırsatların değerlendirilmesi doğrultusunda özel sektörün bu alanda aktif olması gerektiğini vurgulayarak Yardımcısı Muhammed Muhbir’i bu doğrultuda görevlendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Bakanlar kurulu oturumunda Ekonomi Bakanlığının bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerdeki fırsatlar ve sorunlara ilişkin hazırladığı rapora değinerek İran’ın ticari durumunun iyi bir seviyede olduğunu belirterek bu alanda mevcut fırsatları değerlendirmek için özel sektörden yararlanılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında bakanlıkların başarılarındaki en önemli temelin meseleleri takip etmeleri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir’i bu meseleyle ilgilenmekle görevlendirdi.

İbrahim Reisi açıklamasının devamında Afganistan’daki okullara yapılan terör saldırılarına değinerek yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyerek söz konusu terör olaylarındaki sorumların teröristlerin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda güvenliği sağlamak adına sorumsuz müdahalelerle Afganistan’ın güvensizliği ve istikrarsızlığındaki en önemli role sahip olan ülkeler olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Afganistan’da hakim olan heyetten tüm potansiyellerini çocukların kurban edildiği bu tarz terör saldırılarının bir daha asla tekrarlanmaması üzere kullanmalarını istedi.




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