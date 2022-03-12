Tahran ve Bakü'den ulaşım alanında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kasımi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki toprak açılışları, bölgesel işbirliği için iyi bir fırsat yarattı. İki ülke arasındaki ulaşım işbirliğinden duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Nahçıvan ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri arasında İran üzerinden bir mutabakat zaptı imzalanmasını dostane ilişkilerin bir işareti olarak görüyoruz ve bu yeni geçiş güzergahı, yeni ekonomik, ulaşım ve enerji üretecek'' dedi.

Bu rotanın bölge için önemli bir uluslararası geçiş olacağından emin olduklarını kaydeden Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşasında İran şirketlerinin varlığının altını çizerek, "Ülkemizin kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşasında dost İran şirketlerinin faaliyetlerine başlamasından memnuniyet duyuyoruz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamı Aliyev'e iletildi

Yol ve Şehircilik Bakanı ve İran-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu İranlı Başkanı Rüstem Kasımi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Azerbaycanl meslektaşı İlham Aliyev'e selamını ileterek, ''İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği önemliidir. İran ve Azerbaycan arasında yeni mutabakat zaptı imzalanması ve devam eden projelerin tamamlanmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminde artış göreceğimizi umuyorum' dedi.

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