Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan İran-Azerbaycan ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümü tebriği

Aliyev'in İranlı meslektaşı İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutladığı bildirildi.

Bu mesajın metni şu şekildedir:

''İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi

Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki bu önemli günde -diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde- sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyor, dost ve kardeş İran milletine en iyi dileklerimi sunuyorum.

Dini ve kültürel köklerle iç içe olan milletlerimizin iradesi, Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilişkilerinin temel dayanağıdır. Bugünkü yüksek düzeydeki dostluk ilişkileri, ülkelerimizin 30 yıllık ortak faaliyetlerinin bir sonucudur. Bu yıllarda siyasi, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve diğer alanlardaki dinamik işbirliğimizin gelişmesinde sayısız karşılıklı geziler, imzalanan belgeler, varılan anlaşmalar ve ortak projeler önemli rol oynamıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki düzenli siyasi görüşmeleri ve birçok alanda işbirliğini takdir ediyorum. Bugün, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizi daha da geliştirmek için birçok umut ve ufkun olduğuna inanıyorum. Hiç şüphesiz, tarihi ve kadim topraklarımızın işgalden kurtarılması sonucunda Azerbaycan ve İran devlet sınırlarının restorasyonu, çeşitli alanlarda mevcut kapasitelerin tam olarak kullanılması ve ulaşım ve haberleşmenin uygulanmasına ortak katılım için uygun koşullar yaratmıştır.

Bu bağlamda, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Doğu Zengezor Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında yeni ilişkilerin kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın önemini vurgulamak isterim.

Kurtarılmış bölgelerimizde kapsamlı yeniden yapılanma ve restorasyon çalışmaları şu anda devam ediyor. Yakın gelecekte ülkenizdeki firmaların da bu sürece katılımını görmekten mutluluk duyacağız.

Halkımızın ve ülkelerimizin çıkarlarına hizmet eden Azerbaycan-İran ilişkilerini ortak çabalarımız sayesinde başarılı bir şekilde geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, size sağlık, işlerinizde başarılar, dost ve kardeş İran halkına barış ve mutluluk diliyorum''.

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