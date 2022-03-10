Yol ve Şehircilik Bakanı Bakü'ye gitti

Kasımi, İran-Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüş alışverişinde bulunacak.

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticaret son 8 ayda 300 milyon dolara ulaştı. Bunun 252 milyon dolarını Azerbaycan'a ihracat oluştururken, 290 milyon dolarlık kısmı bu ülkeden yapılan ithalata aitti.

70 binden fazla tırlı filo trafiğinin artması ve Nahçıvan-Meşhed-Nahçıvan yolcu treninin yeniden hizmete girmesi de İran ve Azerbaycan arasında karayolu taşımacılığı alanında işbirliğinin geliştirilmesinin diğer boyutlarını oluşturacak.

Bu gezi sırasında Kasımi, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Homa ve diğer şirketler arasındaki uçuşların yeniden başlamasını ve uçuş sayısını artırmayı da görüşecek. Azerbaycan topraklarını kullanan İran tırlarının gişelerinen alınan harcın azaltılması veya ortadan kaldırılması bu yolculuğun diğer önemli eksenlerinden biri olacak.

İran'da %80'den fazla aşılama göz önüne alındığında, sağlık düzenlemelerine uygun olarak düzenli ikili yolcu seferlerinin faaliyetlerine devam edilmesi gerektiği, Astaraçay köprüsü inşaatı projesinin takibi, Astara demiryolu rıhtım projesinin tamamlanması ve kuzey-güney koridoru kapsamında Reşt-Astara demiryolu projesinin tamamlanması Yol ve Şehircilik Bakanı'nın Azerbaycan ziyaretinin diğer konularını oluşturuyor.

Ziyaret sırasında iki ülkeden yetkililer, ro-ro nakliye, gemi inşası, gemi onarımı ve ortak konteyner nakliye hatlarının kurulması, ro-ro soğutma alanlarında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini de tartışacaklar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran şirketlerini özgürleştirilen Karabağ bölgesini yeniden inşa etmeye davet ettiği göz önüne alındığında, ziyarette Füzuli, Cebrail, Zengilan ve Ağdam şehirleri de dahil olmak üzere bu bölgelerin yeniden inşası da ele alınacak.

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