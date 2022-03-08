Tahran-Bakü kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi için hiçbir engel yok

Muhammed Mehdi İsmaili, Pazartesi günü Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile yaptığı görüşmede, İran ve Azerbaycan'ın kültürel alanlarda uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İslami İrşad ve Kültür Bakanı bu toplantıda, kültürel işbirliğine ilişkin karşılıklı anlaşmaları yenilemek ve canlandırmak için çaba sarf etmenin önemini vurguladı.

İsmaili, her iki ülkenin siyasi ve kültürel yetkilileri arasında iyi görüşmelerin sürdüğüne değinerek, Nevruz kutlamalarının iki ülkenin ortak mirası olduğunu ve Tahran'ın kuzey komşusunu İran'daki Yeni Yıl ziyafetine katılmaya davet ettiğini söyledi.

Her yıl, dünyanın her yerinden İranlılar, baharın gelişini ve İran Yeni Yılı'nı bildiren eski bayram ve yeni İran yılı olan Nevruz'u kutlarlar. Dünya çapında yüz milyonlarca insan da Nevruz'u kutluyor.

İsmaili,i, 'İran-Azerbaycan dostluk ilişkisi o kadar derindir ki, hiçbir kötü niyetli kişi ona zarar veremez.'dedi.

İsmaili İran'ın Azerbaycan'a yönelik katı politikasının kardeşçe işbirliği ve karşılıklı anlayış olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ise Bakü'nün İran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel bağları güçlendirmenin peşinde olduğunu söyledi.

Alizade, iki komşu ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinin işbirliğinin genişlemesinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi, Bakü-Tahran ilişkilerinin 30. yıl dönümünde bir tören düzenlenmesinin de derin ikili işbirliğini gösterdiğini vurguladı.

Alizade, ayrıca İran'a, Azerbaycan'ın da bulunduğu Fecr uluslararası tiyatro ve film festivallerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Sonunda, Alizade, haberleri doğru bir şekilde yansıtmak için Bakü-Tahran medya işbirliğini teşvik etme çağrısında bulundu.