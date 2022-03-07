İki yıllık bir aradan sonra İran'dan Bakü'ye haftalık uçuşlar başladı

Azerbaycan'da yaşayan yurttaşların talebi ve iki ülke arasındaki turist, hac, tarihi ve ticari alışveriş isteğinin ardından İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Homa Havayolları, iki yıllık bir aradan sonra bugün Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na haftalık ilk uçuşunu yaptı.

Bakü Havalimanı'na Homa uçuşları her hafta Pazartesi günleri yapılacak.

Bu rota, İmam Humeyni Havalimanı'ndan her Pazartesi saat 14:00'te 749 sefer sayılı uçakla hareket ederek Bakü Havalimanı'na 15:55'te (yerel saat) varacak. 748 sefer sayılı uçakla da Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan 16:55'te kalkıp 17:55'te İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na inecek.

Homa bu duyuruda, 'Korona virüsünün patlak vermesi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü'ye son uçuşu 27 Şubat 2020'de yapılmıştı' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan tarafından yapılan duyuruya göre bu ülkeye seyahat edecek olanlar aşağıdaki koşullarla seyahat edebilirler.

Duyuruya göre, son 14 gün içinde Pfizer, Moderna, Johnson, Astrazeneca, Sinofarm, Sinovac aşısı olan, İngilizce aşı kartı ve QR kodu olan 18 yaşını doldurmuş tüm yolcular Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

Ayrıca Azerbaycan'a gelen uçuşlarda bir yaşından büyük yolcular, uçuştan 72 saat önce İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'nın https://health.behdasht adresindeki onaylı merkezlerinden birinde PCR testini yapmalı ve QR kodu ile İngilizce korona negatif sonuç belgesine sahip olmalıdır.

Havalimanında aşı kartının kare kodunun ve PCR testinin doğrulanacağını ve aşı kartı olan yolcuların ve QR kodu olmayan PCR test sonuçlarının kabul edilmesinin engelleneceğini belirtmekte fayda var.

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