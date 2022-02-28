Necef-Tebriz uçak seferleri artacak

Ramin Azeri, "Hacıların onları hareket ettirmesi ve bu yönde bu uçuşların arttırılması gereğini karşılamak için bu uçuşlar 3 Mart'ta başlayacak" dedi.

Meraj şirketinin uçağının her Perşembe saat 12:30'da Tebriz Havalimanı'na ve bir saat sonra Necef'e uçacağını dile getiren Azeri, "Şu anda İran Airtour aracılığıyla Tebriz-Necef seferleri her hafta cumartesi ve perşembe günleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi Havacılık İstatistikleri ve Bilgi Grubu'nun yayınladığı istatistiklere göre, bu yılın ilk 11 ayında Tebriz Havalimanı'ndan 1 milyon 40 bin 580 yolcunun transfer edildiğini dile getiren Azeri, geçen yılın aynı dönemine göre bu rakamın %29 oranında büyüdüğünü ve bu yolcu sayısının 10 bin 197 sefer ile gerçekleştiğini kaydetti.

Son aylarda iç ve dış hat uçuşlarının gelişimine tanıklık eden Tebriz Şehit Medeni Uluslararası Havalimanı, altyapısını güçlendirip uçuş ağını genişleterek ülkenin kuzeybatı bölgesinde bir havalimanı merkezi haline gelmeyi planlıyor.

Artık Tebriz Havalimanı'nda büyük uçakların iniş ve kalkışları için uzun bir pist, 12 uçak kapasiteli apron ve ILS ve DVOR / DME gibi navigasyon yardımcıları var. Havalimanının önemli geliştirme projelerinden biri olan Tebriz Şehit Medeni Havalimanı'na 18 bin metrelik terminal inşaatı planlanıyor.

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