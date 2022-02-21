İranlı uçak yolcularının Azerbaycan vize sorunu çözülecek

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Tebriz Ticaret Odası üyeleriyle yaptığı görüşmede, önümüzdeki iki hafta içinde Tahran'dan Bakü'ye direkt uçuşların tekrar başlayacağını belirterek, 'Tebriz-Bakü seferinin kurulmasını umuyoruz' dedi.

Alizade,'Nevruz'dan yaklaşık 10 gün önce 10 ve 11 Mart'ta iki ülke arasındaki Ortak Ekonomik Komisyonnu toplantısı Bakü'de yapılacak'diye belirtti.

Alizade, 'Azerbaycan, İran şirketlerinin bu bölgelerdeki yatırımlarını ve katılımlarını memnuniyetle karşılamakta ve ilgilenmektedir. Rusya'nın gelen tırların kabulüne ilişkin kısıtlamaları nedeniyle İran'dan ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya malların transit geçişi ile ilgili sorunlar, müzakereler yoluyla çözüldü' dedi.

Alizade, İran ile Azerbaycan arasındaki dini, kültürel ve sosyal ortaklığa dayalı iki taraf arasındaki ekonomik işbirliğinin uzun geçmişine değinerek'İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları da işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıyor. Bu da ilişkilerin gelişmesinin yolunu açar'diye ekledi.

Batı Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır illerinden biridir; Bu ilin Nahçıvan ile yaklaşık 150 km sınırı vardır.