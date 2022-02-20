Doğu Azerbaycan 20 ülkeden 35 milyon Euro'luk yabancı sermaye cezbetti

Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Ekonomik İşler ve Maliye Genel Müdürü Ali Asgerzade, İlde bu yıl dört ülkeden 35 yeni yabancı yatırım projesinin hayata geçirildiğini ifade ederek, 'Şu ana kadar ilde 20 yabancı ülkeden 35 milyon Euro'luk yabancı sermaye cezbedildi' dedi.