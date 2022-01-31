Romanya'nın Tahran Büyükelçisi: Zengin tarih Tebriz'e değerli bir konum sunmuştur

Doğu Azerbaycan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizmi Genel Müdürü ile bir araya gelen Greco, 'Tebriz'de çok sayıda zengin tarihi anıtların konumu, bu tarihi şehir için değerli bir fırsattır ve bu nedenle bu tarihi kenti ziyaret ederek halkın, özellikle de el sanatları sanatçılarının faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak, yakında uygulayacağım en önemli programlarımdan biri' dedi.

Halkla diyaloğu etnik kültürü anlamak için önemli bir faktör olarak nitelendiren Greco, 'Tüm insanlar, hükümet ve sivil toplum yetkilileri bu konuda büyük çaba sarf etmeli, böylece dünyadaki insanlar birbirini eskisinden daha fazla tanımalıdır. Etniklerin kültürünü öğrenmenin tek yolu o bölgenin insanlarıyla konuşmaktan geçiyor. Tebriz halkını yakından görmeyi çok istiyorum, çünkü kültürleri tanımak için bir bölgenini tarihi ile kültürünü oluşturan halk diyalog kurmak gerekiyor' diye belirtti.

Doğu Azerbaycan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizmi Genel Müdürü Ahmed Hamzazade de bu görüşmede yaptığı açıklamda, önümüzdeki aylarda korona virüsünün ortadan kaldırılmasıyla turizm sektörünün gelişeceğini umduğunu kaydederek, Azerbaycan'ın dünya tarihindeki tarihi geçmişine değindi.

Hamzazade, 'Melikan şehrinin "Leylan" bölgesindeki arkeolojik kazılara ve tarihi stratigrafiye göre, bu bölgenin geçmişi 9000 yıl öncesine kadar uzanıyor ve bu bilimsel ve önemli tarihi bulgu İran ve Batı Asya bölgesi için özel bir öneme sahiptir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish