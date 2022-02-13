Mehrabad haftalık 2 binden fazla uçuşla ülkenin uluslararası havalimanlarında ilk sırada yer aldı

Ülkenin havalimanlarının 10 aylık performansı hakkında İRNA ekonomi muhabirine kpnuşan Ahmed Muzaffer, 'Bin uçuştan daha az olan iç hat havalimanları, uydu havalimanları ve petrol havalimanları olarak ikiye ayrılıyor. Bunların günlük kalkış-geliş sayıları ile haftalık ortalama iniş-kalkış sayıları açıklanır' diye belirtti.

Mehrabad, Meşhed, Şiraz, Bender Abbas, Zahidan, İsfahan, Tebriz ve Yezd'de 8 uluslararası havalimanının yer aldığını kaydeden Muzaffer, 2 bin 104 uçakla Mehrabad havalimanının haftalık ortalama en yüksek uçak iniş-kalkış ve 35 bin 108 yolcu ile en yüksek ortalama yolcu sayısına ulaştığını ifade etti.

Muzaffer bu kategoride Zahidan Havalimanı'nın hem kalkış-iniş hem de yolcu bölümünde en düşük istatistiğe sahip olduğnuu söyledi.

Ahvaz, Kirmanşah, Kirman, Abadan, Buşehr, Sari, Reşt, Gürgan, Urmiye, Erdebil ve İlam havalimanlarının binin üzerinde uçuş bulunan iç hat havalimanları olduğuna dikkati çelen Muzaffer, 301 uçak ile haftada en yüksek biniş ortalamasına sahip Ahvaz havalimanının 4 bin 776 yolcu ile bu 10 ayda günlük en yüksek ortalama yolcu sayısına sahip havalimanı olduğunu dile getirdi.

Muzaffer, bu bölümde Erdebil havalimanı en düşük istatistiklere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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