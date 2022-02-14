Turistler için Tahran-Karakas doğrudan uçuşu Mart ayında başlıyor

Venezuela'nın ulaştırma bakan yardımcısı olan Ramon Velasquez, İspanyolca yayın yapan bir İran televizyon kanalına verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Velasquez, Conviasa havayolu şirketinin Tahran ve Karakas arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirebileceğini söyledi.

Velasquez, Yaklaşık 50 İranlı tur liderinin 2 Mart'ta Latin Amerika ülkesinin turistik mekanlarını tanımak ve ilgili konularda Venezuela turizm yetkilileriyle görüşmek için bu ülkeye uçmayı planladığını söylemeye devam etti.

Velasquez, ticaret uçuşlarının başlamasına yönelik ilk adım olacak ve Karakas-Tahran uçuşu 13 saat sürüyor' Üç yıldan beri iki ülke arasında kargo uçakları uçtuğunun altını çizdi.

Ayrıca Venezuelalı yetkili, ülkesinin İran'ı önemli turizm kapasitelerine sahip güvenli bir ülke olarak gördüğünü söyledi..

2020'de Conviasa, ülkedeki kültürel, doğal ve tarihi turistik mekanlara aşina olmalarını sağlamak için 43 tur liderini Venezuela'dan İran'a taşıdı.

İran, yaptırımlar altında olan ancak yasakların boyutuna dikkat etmeden gelişen kararlı bir ülke örneğidir.