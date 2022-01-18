Meşhed havalimanındaki yabancı uçuşlar %400'den fazla arttı

İRNA'ya konuşan Emani Boni, 'Geçen yılın aynı döneminde 327 olan bu havalimanına giriş yapan uçuş sayısı, bu dönemde 1760 olarak kayıtlara geçti' dedi.

Meşhed Havalimanı'ndan bu yılın ilk dokuz ayında 321 dış hat seferi yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu sayının sadece 71 olduğunu ifade eden Emani Boni, 'Bu dönemde Meşhed Havalimanı'na dış hatlarla 220 bin 509 yolcu giriş yaparken, bu havalimanının dış hat uçuşlarıyla 189 bin 643 kişi farklı ülkelere seyahat etti' diye konuştu.

Emani Boni, 'Buna göre bu yıl yabancı yolcu gönderen ve alan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 661 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre %62 artışla bu yılın ilk 9 ayında iç hat uçuş sayısı 156 bin 036, iç hat uçuş sayısı ise 156 bin 028 oldu' diye ekledi.

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