Abadan-Kuveyt uçak seferi en yeni yabancı uçuş rotası olarak Homa tarafından başlatıldı

HOMA Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuveyt-Abadan ve tersi yöndeki uçuş seferi, haftada bir kez Çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Bu rota, bu yıl 23 Şubat'tan itibaren başlayacak ve 22 Mart'a kadar sürecek.

616 sefer sayılı Airbus tarafından, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan Abadan Uluslararası Havalimanı'na yerel saatle 10:35'te gerçekleştirilecek uçuş, öğlen 12'de havalimanına inecek.

Bu habere göre, bu rotanın dönüş seferi aynı gün 617 sefer sayılı Abadan Havalimanı'ndan 13:20'de Kuveyt Havalimanı'na yapılacak ve yerel saatle 13:45'te Kuveyt havalimanına inecek.

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