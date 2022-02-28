İran ve Azerbaycan arasında akademik anlaşma imzalandı

Protokol, Sanat üniversitesi Rektörü Mohammadreza Hasnai ve Azerbaycan Milli Konservatuarı Başkanı Prof. Siyaveş Kerimi tarafından imzalandı.

Hasnai taraflar arasındaki görüşmede sanatın iki millet ve devlet arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli role sahip olduğunu belirterek, ‘’ İran ve Azerbaycan ortak tarihi ve kültürel köklere sahipler ve iki ülke bilim merkezleri arasında bilimsel, kültürel ve eğitim ilişkilerin gelişmesinin iki milletin ortaklıklarını daha iyi kavramasını sağlar ve imzalanan anlaşmada bu doğrultuşa imzalnmıştır.’’ Dedi.

Hesnai, İran Sanat üniversitesinin 7 fakülte ile büyük bir kurum olduğunu ve öğrenci ile hoca paylaşımı, araştırma projelerinin uygulanmasında, kaynak paylaşımı ve diğer konularda Azerbaycan Milli Konservatuar ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Musiki Fakültesi dekanı Hamid Askeri de İran ve Azerbaycan musikilerinin çok değerli olduklarını belirterek, bu musikilerden Alim Kasımov, Fikret Emirov, Ferhad Fahreddini çıktığını söyledi.

Siyaveş Kerimi de imzalanan anlaşmanın iki ülke sanatçıları ve düşünürlerinin yakınlaşması için olumlu bir adım olduğunu belirterek, iki milletinin ruhlarının yakın olduğunu ve musiki ile bir birine huzur verdiklerini ve bu şekilde iki ülkenin yakınlaşmasına sebep olduğunu ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012