Seferi: Yeşil gümrük uygulaması ile İran’ı önemli bir transit güzergaha dönüştüreceğiz

Seferi, komşu ülkelerle ekonomik işbirliğinin çeşitli boyutları ile ilgili yaptığı açıklamada, 13. Hükümetin komşularla işbirliği politikası çerçevesinde son 3 ayda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Seferi bu süre zarfında bazı ülkelerle ortak komisyon toplantılarının düzenlendiğini ve bu ay zarfında da 3 komisyon toplantısı düzenlendiğini belirterek, geçen ay Umman, Özbekistan ve Kazakistan ile komisyon toplantılarının düzenlendiğini söyledi.

Kazakistan’ın İran için stratejik bir ülke olduğunu ifade eden Seferi, düzenlenen ortak komisyon toplantısında başbakan yardımcısı, üç bakan ve bazı bakan yardımcılarının 54 kişilik grupta yer aldığını belirtti.

Seferi, Kazakistan ile komisyon ev sahipliğini tarım bakanlığı yaptığını belirterek bu toplantıda önemli anlaşmalara imza atıldığını belirtti.

Kazakistan ile petrol SWAP uygulamasının birkaç yıldan beri kesildiğini ifade eden Seferi, bunun yeniden başlamasının sonuçlanmasını temenni etti.

Kazakistan ile ticaret hacminin yaklaşık bir milyar dolar olduğunu ifade eden Seferi, bunun yakın zamanda iki ila 3 milyar dolara yükseltmenin mümkün olduğunu söyledi.

Özbekistan’dan da başbakan yardımcısı başkanlığında 60 kişilik heyeti ağırladıklarını ifade eden Seferi, bu ülke ile de yatırım dahil önemli anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Özbekistan’ın deniz ulaşımı olmadığını ifade eden Seferi, o ülkeye Çabahar ve Benderabbas limanında ambarlar yapmak için alan tahsis edildiğini söyledi.

Seferi yakın zamanda Azerbaycan ve Pakistan ile de ortak ekonomik komisyon toplantısının düzenleneceğini söyledi.

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