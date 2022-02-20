İran ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni kapasiteler oluşturulmuştur

Doğu Azerbaycan Valisi Abidin Hürrem ile bir araya gelen Alizde, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla ilişkileri genişletme politikasını överek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran ile ilişkileri geliştirmeye özel bir vurgusu var. Bu yıl 10 ve 11 Mart'ta Bakü'de iki ülke ortak ekonomik komisyonu toplanacak. Hüdaferin sınırının açılması ve yeni bir sınır köprüsünün inşası ve iki ülke arasında varılan diğer anlaşmalar, bu komisyonun gündeminde olacak' diye belirtti.

İran siyasi ve ekonomik heyetlerinin Bakü ziyareti sırasında varılan anlaşmaların uygulanması gereğini vurgulayan Alizade, "Ortak Komisyon'da bu anlaşmaların özel yönlerini gözden geçirmeye çalışacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kurtarılmış bölgelerinde serbest bölgeler ve teknoloji parkları kurulması emri mevcutr. Bu bölgelerdeki gümrük, vergi ve altyapı muafiyetleri göz önüne alındığında, şirketlerin varlığı için zemin hazır ve özel yatırımcılar ile Doğu Azerbaycan şirketlerini bu alanlara katılmaya davet ediyoruz' diye konuştu.

İran ve Azerbaycan sınırlarının transit eksenlerin kavşağında yer aldığını belirten Alizade, "İkili anlaşmaların hayata geçirilmesiyle bu kapasitelerden daha fazla yararlanmak mümkün olacak ve umarım bu konuda il yetkililerinin destekleri devam eder. Azerbaycan hükümeti tarafından korona kısıtlamaları azalmış ve vize kolaylığı yaygınlaşmıştır. Bu konu ekonomiktir ve trafiği kolaylaştırmak da her iki taraf için faydalı olacaktır' diye ekledi.

Doğu Azerbaycan Valisi'nden ikili işbirliğinin geliştirilmesi için kapasitenin geliştirilmesine vurgu

Doğu Azerbaycan Valisi Hürrem ise görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri geliştirmek için iyi komşuluk ve ciddi iradeye sahip olduklarının açık olduğunu söyledi.

Reisi Hükümeti'nin komşu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerle yakın ilişkiler politikasına atıfta bulunan Hürrem, "Azerbaycan, bir dost ve kardeş ülke olarak İran'ın dış politikasının bir önceliğidir ve iki ülke arasındaki bağlar derinleştirilmelidir' dedi.

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