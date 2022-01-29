Dışişleri Bakanı'ndan İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında vize kolaylığı vurgusu

Azerbaycanlı meslektaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Karayolları Bakanı'nın Bakü'ye yaptığı ziyarete ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın İran ziyaretine atıft bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki iyi ilişkilere değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında özellikle İranlı öğrenciler ve işadamları için vize verilmesinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması çağrısında bulundu.

Parlamento dostluk grubunun Bakü'ye yapacağı ziyarete değinen Dışişleri Bakanı, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin diğer alanlardaki işbirliğine paralel olarak gelişeceğini ve yaygınlaşacağını umduğunu ifade etti.

Bu telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iki ülke arasındaki işbirliğinin son aylarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyonun kurulduğunu duyurdu.

İranlı mevkidaşının Tahran'ı ziyaret davetini memnuniyetle karşılayan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, yakın gelecekte İran'ı ziyaret etmesini umduğunu dile getirdi.

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