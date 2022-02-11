Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Devriminin yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin tarih boyun dost ve iyi komşuluk ilişkileriyle yaşayan ve ortak ahlaki değerlere sahip olan iki milletin iradesinden kaynaklandığını ve bu sağlam temeller üzerinde inşa edilen lişkilere özel önem verdiklerini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin ivme trendine geçmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, ‘’ Üst düzey siyasi görüşmeler, karşılıklı görüşmeler, imzalanmış anlaşmalar, işbirliğimizin arttırılması için güçlü sebepler yaratmaktadır ve bunun örneklerini ekonomik, ticari, enerji, ulaştırma ve diğer alanlarda görebiliriz.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Reyisi ile Aşkabad’da yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, bu görüşmenin ilişkilerin daha da güçlenmesi ve yeni aşamaya girmesine yardımcı olacağını belirtti.

İki ülke ilişkilerinin gelişeceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Reyisi ve İran devleti ile milletine esenlikler temenni etti.

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2012