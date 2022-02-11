İran-Azerbaycan ilişkilerinde iyi işbirliği mevcuttur

Musevi, İran Devrimi’nin 43. yıldönümü ve İran-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünde yaptığı açıklamada, İran’ın dış politikasında komşuarın özel yeri olduğunu belirtti.

İran yeni cumhurbaşkanı Reyisi’nin göreve başlaması sonrası 3 yurt dışı ziyareti olduğunu ve bunlardan birinin bölge ve komşu ülkelere olduğunu ifade eden Musevi, Türkmenistan’da İran ve Azerbaycan liderlerinin görüşmesinin bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Görüşme sonrası iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda ilişkilerinde sıçrama yaşandığını ifade eden Musevi, iki ülkenin uluslararası kurumlarda yakın işbirliği olduğunu ve bir birini de desteklediklerini söyledi.

3+3 bölgesel planı önerisine değinen Musevi, İran’ın bu planı desteklediğini ve uzak olmayan bir gelecekte bölge ülkelerinin bir araya gelmesi ile bu teşkilatın güçlü bir bölgesek işbirliği kuruma dönüşebileceğini söyledi.

İran-Azerbaycan’ın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının üzerinde olduğunu ifade eden Musevi, bu güzergahtan geçen yolların tamamını desteklediklerini söyledi.

Bazı yabancı güçlerin iki ülke ilişkilerini tahrip etmeye çalıştığını ifade eden Musevi, yabancıların izin vermesi durumunda iki ülke ilişkilerinin komşular arasında örnek olabileceğini söyledi.

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2012