Arasbaran ormanları İran ve Azerbaycan işbirliğiyle dünya çapında tescillenecek

Bu çalışma için idari adımların atılması ve ilgili belgelerin hazırlanmasının Doğu Azerbaycan'ın kültürel mirası, el sanatları ve turizm kurumu ile gerekli istişareler yapılarak hazırlandığını dile getiren Hamzazade, Azerbaycanla bu belgelerin UNESCO'ya sunulması için gerekli bilgi alışverişinin yapıldığını kaydetti.

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Arasbaran ormanlarının Dünya Miras Listesi'ne tescili için ortak bir dosya sunmak adına tam mutabakata varıldığını kaydeden Hamzazade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Arasbaran ve Dizmar ormanlarının dosyasını şimdiye kadar üç kez UNESCO'ya gönderdiğine, ancak her üç vakada da uzmanların dosyaya itirazları olduğuna ve şu ana kadar bu ormanların küresel tescilinin yapılmadığına dikkat çekti.

UNESCO uzmanlarının Arasbaran ormanlarını Dünya Mirası Listesi'ne kaydetmemesinin başlıca ve önemli nedenlerinden birinin insan tasarrufu olduğunu belirten Hamzazade, "Buna göre Doğu Azerbaycan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü çeşitli uzman toplantılarında, Dizmar ormanlarını istenilen komplekse kattı ve dost ülke ve komşu Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaptığımız görüşmeler sonucunda UNESCO'ya ortak dosya gönderilmesi için mutabık kaldık' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Azerbaycan'ın Hirkani Parkı ile ilgili tüm davaları, belgeleri ve gerekçeleri UNESCO'ya sunulmak üzere hazırladıklarına değinen Hamzazade, "Planlara göre İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu önemli davası önümüzdeki yıl Temmuz ayında ele alınacak" diye ekledi.

Dizmar orman alanı, 5 Ekim 2011 tarihinde Yüksek Çevre Kurulu'nun 349 sayılı Kararı ile Çevre Koruma Kurumu yönetimindeki alanlara sit alanı adıyla 68 bin 602 hektarlık alan olarak kaydedildi.

Dizmar Sit Alanı, Doğu Azerbaycan ilinin kuzeyinde, Hüdaferin, Verzigan ve Culfa ilçeleri sit alanı içinde yer alan Harvana ilçesine bağlı aynı adı taşıyan bir köyde bulunan dağlık ve ormanlık bir alandır.

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