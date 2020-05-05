5 May 2020 16:17
Journalist ID: 2394
News Code: 83776904
0 Persons

İlam Manşt ve Kalareng dağlarının doğasından kareler

İlam, İRNA- İlam'ın korunmuş alanları olan Maneşt ve Kalareng bölgeleri, meşe orman örtüsü, güzel manzaralar ve muhteşem vadileri ile İlam, Sirvan, çardavol ve İvan ilçeleri arasında bulunmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 10 =