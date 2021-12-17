Ortak su kaynaklarına dikkat edilmesi ve İran'ın Aras'taki su haklarının gözetilmesi gerekiyor

Bu hafta Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'na beş kişilik bir heyetin başında giden Civanbaht, Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile bir araya geldi.

İki ülke ve halkı arasındaki iyi komşuluk ve uzun süreli dostluk nedeniyle ve Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan ve Erdebil illerinin su sorunlarını gözden geçirerek, ortak su kaynaklarına özel dikkat gösterilmesi ve İran'ın su hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Civanbaht, Aras Nehri üzerindeki hakların korunmasının önemine değindi.

İran ile komşu ülkeler arasında imzalanan su anlaşmalarına ve Türkiye ile Karasu ve Sarısu nehirlerinin su kaynaklarının nasıl kullanılacağına ilişkin işbirliği tarihine değinen Civanbaht, iki ülke arasında düzenli olarak ikili su konulu toplantıların devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Türk tarafı da iki ülke arasında suyun çeşitli alanlarındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladı ve gelecekteki teknik toplantıların devamı için çerçeveler tanımlama ve formüle etme konusunda mutabık kaldı.

Civanbaht ile Türk mevkidaşı arasındaki ilk resmi ikili görüşme bu hafta Ankara'da Aras Nehri ve ortak su kaynakları üzerinde yapıldı.

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