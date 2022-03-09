Dışişleri Bakanı'ndan Tahran ile Bakü arasındaki uçuş sayısının artırılmasına vurgu

Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yapan Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında seyahat eden yolcu sayısındaki artışa değinerek, uçuş sayısını artırmanın ve kara sınırlarını yeniden açmanın gerekli olduğuna işaret etti.

İki dışişleri bakanı, ikili ilişkileri gözden geçirdi ve günün bölgesel ve uluslararası gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, İran-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünü kutlayarak, mevcut durum göz önüne alındığında iki ülke arasındaki bağların daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmelere de değinerek, orada bulunan İran ve Azerbaycan'ın ortak amacının bölgesel istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı,, İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun yakında toplanacağını söyleyerek, Azerbaycanlı mevkidaşına İran'ın bu komisyondan olumlu sonuçlar elde etme konusundaki güçlü iradesinin altını çizdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise son aylarda artan ikili işbirliği trendinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun kısa süre içinde imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayramov ayrıca Tahran-Bakü diplomatik ilişkilerinin daha da geliştirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.