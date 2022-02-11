Musevi: İran’ın gücü her zaman bölgenin istikrar ve güvenliğinin hizmetinde olmuştur

İslam Devriminin 43. yıldönümünde konuşan Musevi, İran’ın dış politikasının dengeli olduğunu ve komşuların ilişkilerde öncelikli olduklarını söyledi.

İran’ın bölge ülkeleri özellikle komşuları içim her zaman barış ve istikrar istediğini ifade eden Musevi, Azerbaycan için İran’ın temennisinin barış, istikrar, güvenlik ve sürekli huzur olduğunu belirtti.

Musevi, ‘’ Her zaman ifade edildiği gibi, İran ve Azerbaycan dostluk ve kardeşliği mezhebi, kültürel ve tarihi bağlardan dolayı ebedidir.’’ dedi.

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2012