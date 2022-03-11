Tahran-Bakü arasında transit anlaşması imzalandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin amaçlarına atıfta bulunan Kasımi, İran ve Azerbaycan arasındaki 15. ortak komisyonun düzenlendiği iki gün boyunca iki ülkenin farklı organları arasında mutabakat ve anlaşmalar imzalandığını kaydetti.

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticaret son 8 ayda 300 milyon dolara ulaştı. Bunun 252 milyon dolarını Azerbaycan'a ihracat oluştururken, 290 milyon dolarlık kısmı bu ülkeden yapılan ithalata aitti.

70 binden fazla tırlı filo trafiğinin artması ve Nahçıvan-Meşhed-Nahçıvan yolcu treninin yeniden hizmete girmesi de İran ve Azerbaycan arasında karayolu taşımacılığı alanında işbirliğinin geliştirilmesinin diğer boyutlarını oluşturacak.

Bu gezi sırasında Kasımi, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Homa ve diğer şirketler arasındaki uçuşların yeniden başlamasını ve uçuş sayısını artırmayı da görüştü. Azerbaycan topraklarını kullanan İran tırlarının gişelerinen alınan harcın azaltılması veya ortadan kaldırılması bu yolculuğun diğer önemli eksenlerinden biridir.

İran'da %80'den fazla aşılama göz önüne alındığında, sağlık düzenlemelerine uygun olarak düzenli ikili yolcu seferlerinin faaliyetlerine devam edilmesi gerektiği, Astaraçay köprüsü inşaatı projesinin takibi, Astara demiryolu rıhtım projesinin tamamlanması ve kuzey-güney koridoru kapsamında Reşt-Astara demiryolu projesinin tamamlanması Yol ve Şehircilik Bakanı'nın Azerbaycan ziyaretinin diğer konularını oluşturuyor.

Ziyaret sırasında iki ülkeden yetkililer, ro-ro nakliye, gemi inşası, gemi onarımı ve ortak konteyner nakliye hatlarının kurulması, ro-ro soğutma alanlarında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini de ele aldı.

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