İran tüm ülkelerle ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye önem veriyor

İran- Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 15. toplantısının arifesinde konuşan Seferi, Reisi Hükümeti'nin ekonomik diplomasisinin çok yönlü yaklaşımını yineleyerek, ''Farklı ülkelerle ekonomik ilişkileri güçlendirmek, dünyanın her yerinde önemlidir ve ülkemizin ekonomik diplomasisinde komşu ülkeler özel bir yere sahiptir'' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin konumunun önemine vurgu yapan Seferi, Tahran ile Bakü arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması çabalarının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İki ülke arasında transit, demiryolu, karayolu, deniz ve hava dahil olmak üzere ulaşım, mal ticareti ve teknik ve mühendislik hizmetleri, turizm, tarım ve diğer birçok alanda anlaşmaların sağlanması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için elverişli alanlardır'' değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde birçok inşaat projesinin üstlenildiğini belirten Seferi, bu alanda mükemmel yeteneklere sahip İranlı şirketlerin daha fazla projenin uygulanmasına katılabileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

15. İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı 10-11 Mart tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek.

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