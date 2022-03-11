Enerji Bakanı Danışmanı: İran, Rusya ve Azerbaycan elektrik şebekelerinin bağlanması bu şebekelerin güvenilirliğini ve istikrarını artıracaktır

İRNA'ya konuşan Ferahnakyan, "Cumhurbaşkanımızın Katar'a yaptığı son ziyaret sırasında İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti enerji bakanları arasındaki görüşme, üç ülke için de büyük önem taşıyan tarihi bir toplantıydı. Üç ülke elektrik şebekelerini birbirine bağlamaya çalışıyor ve bu toplantı daha fazla uygulama için zemin sağladı. İran ve Rusya bölgedeki en büyük elektrik güçleridir ve İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin elektrik şebekelerinin bağlantısı, bu gücün kapsamını genişletecek ve bölge, faydalarından yararlanacak'' diye konuştu.

Üç ülkenin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının elektrik üretiminin istikrarını ve güvenilirliğini artıracağını ve her üç ülkede de elektrik üretme kabiliyetini yükselteceğini ifade eden Ferahnakiyan, 'Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinin sonuçlarıyla ilgili olarak, "Bu ziyaret sırasında üç önemli olay gerçekleşti. En önemli olaylardan biri gaz üreten ülkeler zirvesine katılımdı ve ülkemizin gaz ülkeleri arasındaki konumunu kanıtlamak için bu konferansa katılması gerekiyordu. Ayrıca ziyaret sırasında İran ile Katar arasında farklı fasıllarda 14 başlıkla çok önemli işbirliği belgeleri imzalandı, bu ikili işbirliğinin artmasında çok olumlu olacaktır'' diye belirtti.

Elektrik, turizm, ulaşım, standartlar ve konsolosluk işleri alanlarında karşılıklı alışverişi yapılan belgelerin imzalanmasına değinen Ferahnakiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin hacmini artırmak için ülkelerin ulaştırma ve konsolosluk işleri alanlarında bir dizi altyapı geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Ferahnakiyan, ''Bu şekilde ülkemiz ile Katar arasındaki ikili işbirliği düzeyinin artırılması için zemin hazırlanacak. Ayrıca İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki elektrik bağlantısına ilişkin çalışmaların yarısının tamamlandığını görüyoruz. Mayıs ayından itibaren bu şebeke hayata geçecek'' diye ekledi.

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