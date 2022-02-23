Katar ile 14 anlaşma imzalanacak

İki günlük Katar gezisinden dün gece Tahran'a dönen Cumhurbaşkanı Reisi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu gezi şu iki ana hedefle komşuluk politikasına uygundur: ''komşularla karşılıklı güven ve işbirliği" ve "İran'ın bölge ekonomisi ve ticaretinde payı. Bu görüşmelerde ikili, ticaret, ekonomi, enerji, kültür ve özellikle yatırım konuları ele alındı. Hükümetteki meslektaşlarım tarafından uygulanması ve takip edilmesi gereken 14 anlaşma imzalandı ve Sayın Katar Emiri de Katarlı yetkililere de bu anlaşmaların uygulanmasını bir an önce hayata geçirmeleri talimatını verdi" diye belirtti.

Reisi, Katar'daki girişimcilerle yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Ekonomik aktivistler İran'da ekonomi, ticaret ve yatırım çalışmalarıyla çok ilgilendiler. İran'ın Katar'daki ticaret ofisinin kurulmasının hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Gümrük bariyerlerinin kaldırılması ve işletme ruhsatlarının verilmesi hem ülkemizdeki Sanayi Bakanı hem de Katar Sanayi Bakanı aracılığıyla önerildiği ve üzerinde anlaşmaya varıldığı. İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım engellerini kaldırmak için acil adımlar atılması hususunda mutabık kaldık' değerendirmesinde bulundu.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi sırasında yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Reisi, "Aramızdaki ikili meseleler ile bölgesel ve uluslararası düzeyde gerçekleşebilecek işbirliği konuları ele alındı" dedi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Başkanları Meclisi'nin konumunu ve bu meclisin kararlarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, "Dünyada enerji konusu ve gaz tartışması, katılan tüm üyeler tarafından da ele alınan merkezi bir konudur. Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nde hazır bulunan ülke liderleriyle ikili görüşmelerle ele alınan konuların takip edilmesini umuyoruz. Yapılan çalışmalarla ilgili halka sunulan son raporların, bu gezilerin sonuçları konusunda değerli halkımıza umut verebileceğine inanıyorum" diye ekledi.

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