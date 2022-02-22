Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi (GECF) Katar'da başladı

İran, Cezayir, Mısır, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Venezuela, Trinidad ve Tobago ile gözlemci ülkeler Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin cumhurbaşkanları, başbakanları ve enerji bakanları zirveye katıldı.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi (GECF) , küresel gaz ticaretinin yüzde 45'ine ve dünyanın kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 65'ine sahiptir. Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi fikri 2001 yılında Tahran'da duyuruldu.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi , 20-22 Şubat tarihleri ​​arasında Doha'da düzenleniyor. Üretici ve tüketici ülkelerin yararına doğalgaz endüstrisinin ortak gelişimini iyileştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır