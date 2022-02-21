Reyisi: İran’ın Ticaret Merkezinin Katar’da tesisi, İran kapasitelerinin tanıtımında yardımcı olacak

Katar’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Reyisi, Başbakan Halid Bin Halife Bin Abdülaziz Al-i Sani ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin çok derin ve iki milletin kalbi ve itikadi yakınlığından kaynaklandığını belirterek, mevcut siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin kapasitelerle paralel olmadığını söyledi.

İki ülkenin iyi ilişkilerinin bölge ve uluslararası düzeyde yapıcı ilişkilerle sonuçlanabileceğini ifade eden Ayetullah Hamenei, İran ve Katar’ın kapasitelerinin özellikle İran’daki büyük kapasitelerin uygun bir şekilde ilişkilerin gelişmesinde kullanılmadığını söyledi.

İran’ın günümüzde çeşitli sanayi, teknoloji, Nano ve Biyoteknoloji alanlarındaki büyük başarılarına değinen Cumhurbaşkanı Reyisi, bunların ikili ilişkilerin gelişmesinde Katar tarafından kullanılabileceğini söyledi.

İran’ın korona aşısı yapımında 6 firmasının faaliyette bulunduğunu ve bunlardan dördünün bağımsız şekilde açı üretmeyi başardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’da bulunan yetişmiş insan gücünün kapasitesinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde büyük kapasite oluşturduğunu ve bunun ilişkilerin gelişmesinde kullanılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’ın geniş ambargolar ve tehditlere rağmen tahmil edilen ambargoları etkisiz hale getirmeyi başardığını ifade ederek, düşmanın istemesine rağmen İran’ın büyük ilerlemeler sağladığını ve hatta ABD’nin yakın zamanda resmen azami baskı politikasının hezimete uğradığını itiraf etmeye mecbur kaldığını söyledi.

Katar’ın Dünya Kupasına evsahipliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’ın bu hususta her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Ziyaretinde ilişkilerin gelişmesi için iyi anlaşmalar sağlandığını ifade eden Reyisi, anlaşmaların fiilen ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak için bakanlara bu anlaşmaları izleme direktifi verdiğini söyledi.

Başbakan Halid Bin Halife Bin Abdülaziz Al-i Sani de Cumhurbaşkanı Reyisi’nin ziyaretinin tarihi bir ziyaret olduğunu belirterek, ortak ekonomik komisyon toplantılarının düzenli yapılmasının kapasitelerin faal hale getirmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

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2012