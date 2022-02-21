Katar Emiri Cumhurbaşkanı Reyisi’y nasıl karşıladı?

Cumhurbaşkanı Reyisi’yi karşılama uçağın merdivenlerinde başladı. Katar Emiri Tamım Bin Hamd Al-i Sani uçak indikten sonra merdivenlerinde zor günü dostu İran Cumhurbaşkanına hoşgeldin dedi.

Uçak merdivenlerinde kırmızı halı ile başlayan karşılama VİP salonunda devam etti ve Katar Emiri İran Cumhurbaşkanına Katar Milli Takımı Formasının kendisinin ismi de üstünde yazılan 22 nolu formayı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Reyisi ve Katar Emiri havaalanından araçla Emirlik sarayına hereket etti.

İran heyetini taşıyan araç konvoyu sahil yolundan saraya giden caddeye girerken, Atlı bir grup konvoyun etrafına geçerek araca saraya kadar eşlik ettiler. Ceddede ayrıca devler üstünde bir grup da resmi karşılama törenine katıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Reyisi Katar ordusu birliklerinin önünden geçerek kendilerini selamladı.

İki lider daha sonra basının karşına çıkarak çeşitli konularda görüşlerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Reyisi, Katar’ın Dünya Kupası karşılaşmalarının daha iyi düzenlenmesi için İran’ın yardıma hazır olduğunu belirtti ve İran’ın terörizm ve uyuşturucu ile mücadelede üstün yönlerini sayarak, İran’ın tüm bölge ülkelerine özellikle komşularına karşılıklı menfaatler ve azami işbirliği çerçevesinde dostluk elini uzakttığını belirttiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Yemen krizi ile ilgili de, Yemen’in mazlum halkının ablukasının son bulmasının insani bir gereklilik olduğunu belirtti ve Yemen krizinin tek çözüm yolunun saldırıların durdurulması ve Yemenli gruplar arasında görüşmelerin başlaması olduğunu belirtti.

Katar Emiri de de iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu anlaşmaların önemli olduğunu ve uygulanmasının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Katar Emiri, Filistin ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Filistin konnusunu görüştük, Filistin bölgenin esas meselesidir. Görüşmede iki ülkede İsrail’in Filistin aleyhindeki saldırılarının durdurulması, uluslararası bildiriler ve anlaşmalar erçevesinde çözüme ve Filistin milletinin kendi kaderine belirleme hakkına vurgu yaptılar.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Katar’dan Batılı ülkeler özellikle ABD’ye açık bir masej gönderdi ve İran’ın terörizmle mücadele ve azami bakı savaşının fatihi olduğunu belirterek, ABD’nin ambargoları kaldırmadaki iradesini ispatlaması gerektiğini belirtti.

İki liderin görüşmelerinin devamında Dışişleri, Petrol, Yol ve Şehircilik, Kültürel Miras ve Enerji Bakanları ile Katarlı müadilleri arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar havacılık, ticaret, denizcilik, redyo televizyon, vizelerin kaldırılması, elektrik, standardizasyon, kültür ve eğitim alanlarındaydı.

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