Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, Katar ziyaretinin ilk gününde Katar Emiri Tamım Bin Hamd Al-i Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Taraflar arasında çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzalandı.
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, Katar ziyaretinin ilk gününde Katar Emiri Tamım Bin Hamd Al-i Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Taraflar arasında çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzalandı.
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