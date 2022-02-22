Cumhurbaşkanı Reisi: Yurt dışında yaşayan İranlılar İslami İran'ın varlıklarıdır

Cumhurbaşkanı Raisi, Katar Emiri ve başbakanı ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için ciddi bir irade olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, ülke dışındaki tüm İranlıları anavatanlarının kültürünü korumak için çaba göstermeye çağırdı.

Reisi, farklı ülkelerde ikamet eden İranlıların ülke içinde yatırım yapmaları veya ekonomik faaliyetlerde bulunmalarının önündeki engellerin kaldırılması için iyi tedbirler alındığını belirterek, İran'ın komşularla işbirliğini gündeme koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın yaptırımlara ve baskılara rağmen farklı alanlarda başarılı olduğunu kaydederek, Amerikalı yetkililerin İran'a yönelik azami baskı politikasının yenilgiye uğradığını itiraf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 21 Şubat Pazartesi günü 6.Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nin (GECF) Zirvesine katılmak üzere Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.