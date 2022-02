Cumhurbaşkanı Reyisi: Tahran-Doha ilişkileri tüm alanlarda gelişmeli

Resmi ziyaret için Katar’da bulunan Cumhurbaşkanı Reyisi, iki ülke heyetlerinin ortak oturumunda bu konuyu belirtti.

Ayetullah Reyisi, iki ülke işbirliğinin bölgesel ve uluslararası işbirliği şeklinde de devam etmesini isteyerek, İran’ın bölge ülkeleri ve Katar’ın gerçek dostu olduğubelirtti ve bunun en önemli ispatının İran’In mazlum Filistin halkına desteği olduğunu söyledi.

İslam ümmetinin birlik olması durumunda Filistin halkının haklarının alınacağını ve Siyonistlerin zulmünün ortadan kalkacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, ‘’ Siyonist rejimin bölgede varlığının arması tüm ülkelerin zarınadır zira bu rejim diğer ülkelerin istikrar ve güvenliğini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanacaktır.’’ dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al-i Sani de son iki yılda korona’dan dolayı ortak ekonomik komisyonlar toplantısının düzenlenmediğini belirterek, ‘’ Katar, İran ile ilişkilerini iki milletin köklü va tarihi işbirliğitemelinde çeşitli alanlarda geliştirmek istemekte ve korona dahil hiç bir meselenin bu hedefin gerçekleşmesinde engel olmasına izin vermeyecektir.’’ dedi.

Ülkesinin İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine her zaman destek verdiğini belirten Şeyh Tamim, ‘’ Katar her zaman görüşmelerin ülkeler arasındaki ihtilafların tek çözüm yolu olduğuna vurgu yapmıştır. Bize göre ayrıca her anlaşmanın devamı tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine bağlıdır.’’ dedi.

Ülkesinin de İran gibi Filistin meselesinin dış politika önceliği olarak saydığını ifade eden Katar Emiri, bu yönde baskılar görmelerine rağmen bu turumlarına devam ettiklerini söyledi.

