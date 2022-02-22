Dışişleri Bakanı: Komşularımıza elimizi uzatıyoruz

Emir Abdullahiyan twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Katar hükümeti tarafından ağırlandığını ve Katar emirinin onu sıcak bir şekilde karşıladığını yazdı.

Dışişleri Bakanı, İran ile Katar arasındaki hükümet ve halk ilişkilerinin köklü olduğunu ve ortak çıkarlar temelinde düzenlendiğini açıkladı.

Emir Abdullahiyan, komşu ülkelerle ve özellikle Arap ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmenin İran'ın dış politikasında temel bir öncelik olduğunu belirterek, İran'ın elini komşularına uzattığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, üst düzey bir heyete başkanlık ederek iki günlük bir ziyaret ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nin 6. Zirvesi'ne katılmak için dün Katar'a gitti.