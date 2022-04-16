İran Sanayi Bakanı: Ermenistan’la İhracat Hacmimizin 1 Milyar Dolara Ulaşması Mümkün

İran Sanayi Bakanı Seyyid Rıza Fatımi Emin komşu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırıp artırma doğrultusunda yaptığı seyahatlerin devamında ticari bir heyet ile Ermenistan’ı ziyaret etti.



İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı İran ve Ermenistan arasındaki ihracat hacminin 500 milyon Dolar olduğunu ve her iki tarafın da görüşüne göre bu miktarın 1 milyar dolara çıkmasının mümkün olduğunu belirtti.



İranlı Bakan Ermenistan’la imzalanan anlaşmalara dair “Hükumetimizin önceliklerinden biri belirli ölçülerde içe dönük ve dışarı dönük olması gereken dış ticaretin gelişmesidir.” dedi.





Fatımi Emin söz konusu yolculuğu bölge ülkelerine yaptığı 4. yolculuk olduğunu bildirerek “Öte yandan söz konusu süre içerisinde farklı ülkelerden 3 Bakan da İran’ı ziyaret etti. İran’a gelen Bakanlar ile birtakım görüşmeler yaptık. Bu yıl İran ihracatının ciddi oranda arttığını belirtmeliyim.” dedi.



Fatımi Emin Ermenistan’a dair iki farklı yaklaşımın söz konusu olduğunu belirterek “Birinci yaklaşım Ermenistan’ın kendi piyasasıyla ilgili. Diğer yaklaşım ise Ermenistan sayesinde ulaşabileceğimiz pazarlardır. Söz konusu piyasaların başında Rusya, Kafkas ve Avrupa ülkeleri ve özellikle Avrasya birliği geliyor.” dedi.









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