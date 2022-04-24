Tekfirci Teröristlerin Tehditlerine Karşı Afganistan’a Yardım Edebiliriz

Afganistan’ın farklı bölgelerindeki okullar ve camilerde gerçekleşen terör saldırıların tekrarlanması ve bu ülkenin birçok vatandaşının şehit edilmesi veya yaralanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan ve diğer bölge halklarına karşı tehditlerin arttığına yönelik uyarıda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi açıklamasının devamında Afganistan’da gerçekleşen son terör saldırılarını şiddetle kınadıktan sonra Afganistan halkının özellikle de okullarda, camilerde ve diğer sivil konumlardaki Afganistanlıların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi Afganistan hakimiyetinin söz konusu terör saldırıların arkasındaki teröristleri bulup cezalandırmakla yükümlü olduğunun altını çizerek İran İslam Cumhuriyeti’nin bu doğrultuda tüm imkanlarını kullanarak tekfirci teröristlerin tehditlerine karşı Afganistan ile işbirliği yapmak için her zaman hazır olduğunu bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı İran’ın Afganistan milletinin yanında olduğunu hatırlatarak söz konusu faciaların tekrarlanmaması için İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan’a gerekli her türlü desteği sağlamaya olduğunu ve saldırılardaki yaralıların tedavisi için gerekli imkanları sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Afganistan’da teröristler mübarek ramazan ayında camilerde bomba patlatarak birçok Müslümanın mübarek Ramazan ayında şehit olmasına veya yaralanmasına sebep oldu. Birçok çocuğun ölümüne yol açan saldırılarda Afganistan’ın Şii ve Sünni halkı Kabil, Mezar-i şerif ve kündüz başta olmak üzere farklı illerde hedef alındı.
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Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı son günlerde Afganistan’da yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınayarak Afganistan ve diğer bölge milletlerine karşı tehditlerin arttığına dair uyarıda bulunup İran’ın terörle mücadeleye karşı işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Afganistan’ın farklı bölgelerindeki okullar ve camilerde gerçekleşen terör saldırıların tekrarlanması ve bu ülkenin birçok vatandaşının şehit edilmesi veya yaralanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan ve diğer bölge halklarına karşı tehditlerin arttığına yönelik uyarıda bulundu.
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