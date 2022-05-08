Afganistan Topraklarından Tacikistan’a Yapılan Füze Saldırısını IŞİD Üstlendi

Tacikistan medyası 7 Mayıs Cumartesi günü 4 füzenin Afganistan’ın Tahar vilayetinden Tacikistan’a doğru atıldığını bildirdi.



Tacikistanlı güvenlik yetkilileri füzelerin el yapımı BM-1 türünden olduğunu söyledi.



AVA haber ajansı başta olmak üzere Afganistanlı haber ajanları Taliban hükumetinden söz konusu saldırıların IŞİD terör örgütü tarafından yapıldığını aktardı. Oysaki Tacikistan yetkilileri söz konusu saldırının Afganistan sınırında bulunan hükumet karşıtı militan terör örgütleri tarafından yapıldığını iddia etmişti.



AVA haber ajansı yayınladığı bir haber IŞİD terör örgütünün Tacikistan’a yapılan füze saldırısının sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi.



Bundan önce de Tacikistan’a yapılan füze saldırısına benzer bir saldırı da IŞİD terör örgütü tarafından Özbekistan’a yapılmıştı.



Tacikistan medyası ülkenin güvenlik güçlerinin teröristlere karşı füze saldırısından sonra kendi araçlarının teröristlerce saldırıya uğrayıp patlamasına rağmen hayat kaybı yaşamadıklarını bildirdi.











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