İran Meclis Başkanı: Afganistan’daki Acı Olayların ve Güvensizliğin Arkasında ABD Var

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bager Kalibaf bugün yaptığı bir açıklamada Afganistan gelişmelerine ilişkin konuştu.
İran Meclis Başkanı Afganistan’da yaşanan son olaylara ilişkin “Bu günlerde Afganistan’da yaşanan acı olaylar ve güvensizliğe dair, ABD’nin IŞİD’i kullanarak Afganistan’da etnik ve mezhepsel fitneler oluşturup mazlum Afganistan halkını geçmişte hiç yaşamadığı bir krize sürükleyip Kabil’de hakim olan hükumetten puan almaya çalıştığını belirtmeliyim.” ifadelerini kullandı.
Muhammed Bager Kalibaf açıklamasının devamında “İran İslam Cumhuriyeti Afganistan’da güvenliğin sağlanmasını Kabil’in görevi olarak görüyor ancak Kabil hakimiyeti şu ana kadar kendi görevini yerine getirmiş değil. Bu doğrultuda tüm Afganistan etnik gruplarını temsil edecek bir hükumetin oluşması kalıcı güvenliğin temin edilmesi doğrultusunda başarı elde etmenin ilk gerekliliklerindendir.” dedi.
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Tahran, İRNA- İran Meclis Başkanı Afganistan’daki güvensizliğin arkasında ABD’nin olduğunu belirterek “ABD IŞİD’i kullanarak Afganistan’da etnik gruplar ve mezhepler arasında fitne oluşturmaya çalışıyor.” dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bager Kalibaf bugün yaptığı bir açıklamada Afganistan gelişmelerine ilişkin konuştu.
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