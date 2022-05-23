23 May 2022 19:25
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Tahran'da düzenlenen EİT Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı

Tahran, İRNA- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı, İran'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan ve Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın katılımıyla bugün 23 Mayıs Pazartesi günü başkent Tahran'da düzenlendi. Kameraman: Emin Celali

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