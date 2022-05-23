Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman'da

ayda Umman'a yaptıpUmman Sultanı Heysem bin Tarık'ın resmi daveti üzerine bu ülkeye giden Cumhurbaşkanı İrahim Reisi, bir günlük ziyareti çerçevesinde Ummanlı yetkililerle görüşmesnin yanı sıra Umman'da yaşayan İralı iş adamları ile de bir araya gelecek.

Muskat'a giriş yaptığı sıorada Ummanlı yetkililer tarafından karşılanan Reisi'nin biraz sonra Umman Sultanlık Sarayı'nda Umman kralı Heysem bin Tarık ile görüşmesi bekleniyor.

Tarık ile görüşmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu üyeleri ve diğer yetkililerlefikir alışverişinde bulunarak gündemi değerlendirmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında İran ile Umman arasında ticarei, taşımacılık, enerji, turizm ve özellike sağlık turizmi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, bu ziyaretin önemli gündemini oluşturmaktadır.

Bu, Cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve geldiği son 9 ayda Umman'a yaptığı ilk ziyaret olması açsından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Reiis daha önce bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi politikası çerçevesinde Tacikistan, Türıkmenistan, Rusya ve Katar'ıu ziyaret etmişti.

Umman ziyareti komşularla iyi ilişkilerin geliştirimesi yönünde iyi adımdır

Umman'a ziyaret gerçekleştirmeden önce Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, ziyaretin Umman Sultanı bin Tarık'ın saveti üzerine yapıldığını kaydederek, bu ziyaret çerçevesinde İran ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesini umduklarını ifade etti.

İran ile Umman'ın iyi ilişkiler barındırdığına değinen Reisi, ''Dost, komşu ve kardeş ülke Umman ile iyi ilişkilerimi iyi düzeyde olmasına rağmen bu düzeyi kabul etmyioruz. Dolayısıyla irademiz siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmektir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Umman ziyaretinin komşuluk plitikasının genişletilmesi amacıyla yapıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bu ziyaret bizim açımızdan önem taşıyor. Bölgesel görüşmeler güvenlik oluşturabilir ve yabancı kuvvetlerin bölgemizdeki varlığı güvenlik sağlayamayacağı gibi güvenlii tehlikeye de düşürebilir'' diye ekledi.

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