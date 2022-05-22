Yeni Hükumetin Döneminde İran ve Fars Körfezi Ülkeleri Arasındaki İlişkiler Gelişti

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi İşleri Genel Müdürü İRNA muhabiriyle röportajında yarın Pazartesi günü gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanı’nın Umman ziyaretine ilişkin “Geçtiğimiz yılda Fars körfezi bölgesi alanında birçok başarıya tanıklık ettik. örneğin İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler düzenli olarak ilerledi ve olumlu ve yapıcı olan toplam 5 tur müzakere yapıldı. Söz konusu görüşmelerin daha net sonuçlara yol açacak bir şekilde devam etmesini umuyoruz. Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretinde ise 15 işbirliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeler takip ediliyor. şimdi de Cumhurbaşkanımızın Umman ziyareti gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.



Alirıza İnayeti açıklamasının devamında “Söz konusu görüşmelerin sonuçlarından biri de Dışişleri Bakanlığından uzmanlarımızın daimi görevli olarak İslami işbirliği teşkilatına gönderilmesi oldu. Uzmanlarımız kaç aydır söz konusu kurumda yerleşmiş durumda ve İslami işbirliği teşkilatıyla da çok iyi bir şekilde işbirliği yapıyorlar. Karşı taraf da koşulları kolaylaştırmış vaziyette.” dedi.



Alirıza İnayeti İran ve Suudi Arabistan’ın uluslararası kurumlarda ve teşkilatlarda eskisine göre işbirliğinin iyileştiğine değinerek “İran İslam Cumhuriyeti ve Fars körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde yani ülkelerin liderleri düzeyinde bölge halkı ve İslam dünyasının çıkarlarını temin edecek bir şekilde devamlılık arz etmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.



İnayeti açıklamasının devamında İran ve Fark körfezi ülkeleri arasında ilişkilerin artmasına yönelik önemli adımların atıldığını hatırlatarak “Bence İran ve Fars körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda henüz birçok adım atılabilir. Biz işbirliğimize vurgu yapıyoruz ve bölgesel önemli meselelerin politik görüşmeler ve politik çözüm yollarıyla ele alınması gerektiğine ve her türlü askeri eylemin veya güvenlik meselesine askeri bakış açısından bakmanın bölgenin güvenliğine zarar vereceğine inanıyoruz. Askeri bakış açısı bölgemiz için güvenliği sağlayamaz. Öte yandan Siyonist İsrail rejimi gibi bir tehdit unsuru bizim bölgemizde güvenlik sağlayıcı bir konum etiketini asla elde edemez.” şeklinde konuştu.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi İşleri Genel Müdürü “İran ve Fars körfezi ülkeleri arasındaki işbirliği bizi ekonomik ve ticari işbirliğine doğru yönlendirecektir ve umarız yine bu çerçevede hareket edebiliriz.” dedi.



İranlı yetkili Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin Umman ziyaretine ilişkin “Başta İran ve Katar liderlerinin görüşmesi ve önümüzdeki diğer görüşmeler olmak üzere Bölge ülkeleri liderlerinin görüşmesi bir yandan tarafların iradelerinin ciddiyetinin bir göstergesi olmakla beraber öte yandan ilişkilerdeki birçok potansiyelin gerçekliğe kavuşmasını sağlayacak.” ifadelerine yer verdi.



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