İran ve Suudi Arabistan 5. Tur Görüşmeleri Bağdat’ta Düzenlendi

İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan temsilcileri arasında düzenlenen görüşmelerde İki ülke arasındaki ilişkilerin baştan alınması için geleceğe dönük daha net bir program belirlendi.
Irak ve Umman Krallığı Yüksek yetkilileri Tahran ve Riyad temsilcileri arasındaki ortak toplantıların düzenlenmesi bağlamında etkili bir rol oynadı.
Görüşmelerde İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin tekrar başlamasındaki problemler belirlenip taraflarca incelendi.
Toplantıya İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi ve. Arabistan’ın istihbarat servisinin temsilcileri iki ülke tarafından belirlenmiş tam yetkili temsilciler olarak toplantılara katıldı.
İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin sonucu ve son görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir haber yayınlanmış değil ancak görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yeniden başlamasına yönelik pozitif yaklaşımların ağırlık gösterdiği görüşmeye ilişkin bilgiler arasında yer alıyor.
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Tahran, İRNA- İran ve Suudi Arabistan’ın yüksek temsilcilerinin Irak’ın Başkenti Bağdat’taki görüşmelerin 5. turu gerçekleşti.
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