Hatipzade: İran ile Suudi Arabistan arasındaki bir sonraki müzakere turu gündemde

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İRNA muhabirinin Suudi Arabistan ile beşinci tur müzakerelerin zamanlaması ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ve Hizbullah'a ilişkin tutumunun ikili görüşmelere yansıyıp yansımadığına ilişkin sorusuna, 'İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin Irak'In ev sahipliğinde yapılması gündemde ve bu ülke ile istikrarlı ilişkilerimizi ve görüşmelerimizi farklılıklara rağmen samimi ve özenle sürdürmeye çalışıyoruz' dedi.

Lübnan'da yabancı tarafların ülkeye müdahale etmeye çalıştığını belirten Hatipzade, 'Herkes, etniklerin yerli egemenliğine saygı göstermeli. İran İslam Cumhuriyeti, Lübnanlı gruplar arasında daha fazla entegrasyonu teşvik etmek için çalışıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade, bir muhabirin Viyana'da bir Suudi heyetinin varlığına ilişkin sorusuna yanıt olarak, 'Bu görüşmeler Suudi Arabistan'la sınırlı değil ve tüm ülkeler Viyana'da seyahat ederken, bu istişareler bugünle, dünle ve benzeri şeylerle ilgili değildir' diye belirtti.

Suudi Arabistan dahil tüm ülkelerin ikili ve ulusal bazda Viyana'ya seyahat ettiğini ifade eden Hatipzade, 'Bu toplantılar ve ikili görüşmeler de Nükleer Anlaşma döneminden bu yana yüz yüze veya telefonla yapılıyor' diye ekledi.

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