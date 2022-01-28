Mescidi: İran-Arabistan 5. tur görüşmeleri yakın gelecekte düzenlenecek

Mescidi bir Tv kanalına verdiği mülakatta, şu ana kadar iki ülke arasında 4 tur müzakerelerin yapıldığını, iyi ilerlemeler sağlandığını ve 5. tur müzakerelerin de yakın zamanda Bağdat’ta yapılacağını söyledi.

Mescidi, ‘’ Görünen o ki, hem İran hem de Arabistan ikili sorunların çözümü için siyasi iradee sahiptir. 4 tur görüşmelerde çeşitli konular incelendi, sanırım Suudiler, İran önerilerini incelemiştir ve belki 5. oturumda iyi kararlar alınır.’’ dedi.

Mescidi daha önce de yaptığı açıklamada Tahran ve Riyad arasındaki büyük potansiyellere değinerek, bölge ülkelerinin sorunlarını kendi arasında ve ABD diktasından uzak çözebileceklerini söyledi.

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