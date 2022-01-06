Mescidi: Irak yeni tur İran-Arabistan müzakerelerine evsahipliği yapacaktır

Mescidi yaptığı açıklamada, Bağdat’ın bugüne kadar 4 tur İran-Arabistan müzakerelerine evsahipliği yaptığını ve yakında 5. tura da evsahipliği yapacağını söyledi.

İran ve Arabistan’ın büyük kapasitelerine değinen Mescidi, bölge ülkelerinin sorunlarını ABD diktası olmadan da çözebileceklerini söyledi.

Irak’ın iç gelişmelerine işaret eden Mescidi, İran’ın Iraklı gruplarının vardığı her anlaşmaya saygılı olduğunu belirtti.

Mescidi, ‘’ İran, mahkemenin hem seçim sonuçları ile ilgili kararına hem de muterizlerin haklarını desteklemektedir.’’ dedi.

Mescidi, Irak’ın bölünmesine karşı olduklarını belirterek, Irak Kürdistan’ın ayrılması oylamasının tamamlanmış bir konu olduğunu söyledi.

Mescidi, İran-Irak demiryolları şebekesinin bağlanmasına değinen Mescidi bunun yolcu, yük ve transit taşımacılığın gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

Mescidi, ‘’ Direniş cephesi inkar edilemez ve gözardı edilemez bir gerçektir ve İran bunu desteklemektedir.’’ dedi.

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2012