Emir Abdullahiyan: Bağdat’ta düzenlenecek Tahran-Riyad müzakerelerine katılacağım

Tahran’da temaslarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, gelecek hafta İran Yol ve Şehircilik Bakanının Irak’ı ziyaret edeceğini ayrıca Şelemçe-Basra Demiryolunu bitirmeye azimli olduklarını söyledi.

General Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıldönümünde iki ülkenin de bu dosyanın adli yönden incelenmesine ve bir sonraki adımların daha hızlı atılmasına vurgu yaptıklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, ‘’ Şehit Süleymani ve Elmühendis’in şehadetlerinin ikinci yıldönümünde Irak Dışişleri Bakanından ABD güçlerinin o ülke topraklarını kati şekilde terk etmelerini duymak mutluluk vericidir. Irak tarihi olarak kimsenin bağımsızlığını zedeleyecek ve işgal edilebilecek ülke olmadığını göstermiştir.’’ dedi.

Irak Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki son durum ve Irak ve Suriye’de terörizm ve IŞİD ile mücadele konularını konuştuklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, ayrıca nükleer müzakerelerle ilgili son durumu da incelediklerini söyledi.

İran-Arabistan dosyasında olumlu ve olumsuz bir çok konu bulunduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın neden Arabistan kurumlarının İran’ın korona’ya yakalanan Yemen büyükelçisinin zamanında o ülkeden taşınmasında geç kaldıkları yanıtını duymak istediklerini söyledi.

İran-Arabistan müzakerelerinin son turunda İran tarafının yapıcı ve uygulanabilir öneriler sunduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, gelecek tur müzakerelere kendisinin de katılacağını söyledi.

Viyana nükleer müzakerelerine değinen Emir Abdullahiyan, ‘’ Son müzakerelerde ortak bir gündem belirlemeyi başardık ve bu önemli bir gelişmeydi, geçmiş müzakerelerde özellikle Fransa’nın tutumunu yapıcı görmedik, beklentimiz Fransa tarafının yapıcı olması yönündedir.’’ Dedi.

‘’ İkinci sorun üç AB ülkesinin müzakerelerde fiili olarak yeni bir tutum sergilememesidir. AB Dış Politika Komiseri Josep Borrel ve Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora’nın rollerini olumlu olarak görmekteyiz.’’ diyen Emir Abdullahiyan, İran’ın iyi niyet ve ciddiyetle ve iyi bir anlaşmaya varmak için müzakereleri devam ettiğini ve karşı taraftan da beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Karşı taraf eğer bir puan verip, 10 puan almak istiyorsa İran’ın bunu kabul etmeyeceğini bilmesi lazım. Eğer karşı taraf sürekli mülakat verip, İran’ın nükleer ilerlemesinden kaygılı olduğunu yüksek sesle söylüyorsa bizim onlara cevabımız, kaygılarının giderilmesini istiyorlarsa nükleer anlaşma çerçevesindeki tüm ambargoları kaldırmaları yönündedir.’’ ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, ‘’ İran güçlü mantığı ile iyi bir anlaşmaya varmak için müzakereleri devam etmektedir ve karşı taraf ne zaman ciddi irade sergilerse o gün tüm tarafların anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine dönmelerinden söz edebiliriz.’’ dedi.

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2012