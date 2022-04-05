Suudi Koalisyon 24 saat İçinde 119 Defa Ateşkesi İhlal ETTi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen karşıtı koalisyonun gözetim uçakları Yemen’in Hays ilçesine saldırdı. Aynı zamanda söz konusu koalisyon tarafından el-Hadide eyaletinde yer alan bazı bölgelere roket saldırısı yapıldı.
Yemen Resmi Haber ajansı Suudi koalisyon öncülüğündeki gözetim uçaklarının 27 defa Yemen sınırlarını ihlal ettiğini belirterek söz konusu koalisyonun savaş helikopterlerinin 16 defa Yemenli vatandaşların evlerini bombaladığını bildirdi.
Suudi Arabistan’ın saldırıları BM tarafından Cumartesi gecesi akşam saat 7’den itibaren iki taraflar arasında ateşkesin başlayacağı ve her türlü kara, hava ve deniz saldırısının durdurulacağını bildirmesine rağmen gerçekleşti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri BM tarafından ilan edilen ateşkes duyurusuna ilişkin “Ateşkesin uygulanmasıyla, biz karşı tarafın ateşkesi ihlal edip bize saldırmasına kadar tüm geniş çaplı askeri operasyonlarımızın durdurulmasına dair taahhütlerimize uyacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
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Tahran, İRNA-Suudi Arabistan geçtiğimiz 24 saat içinde el-Hadide eyaletinde 119 defa ateşkesi ihlal etti. Yemen Resmi Haber ajansı Suudi Arabistan'ın yine yerleşim evlerine saldırdığını duyurdu.
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