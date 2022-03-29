Yemen ordusu ABD casus İHA'sını düşürdü

Twitter hesabından açıklama yapan General Yahya Seri, ''Yemen ordusu hava savunması, bu öğleden sonra hava sahasında düşmanca eylemler gerçekleştiren ABD yapımı bir casus insansız hava aracını (Scan Eagle) düşürmeyi başardı'' ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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